Журналіст назвав ймовірні варіанти злиття даних, які отримали окупанти на Донбасі

29 серпня так зване "Міністерство держбезпеки Луганської псевдореспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС знімальних груп українських телеканалів із номерами телефонів та марками автівок.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко.

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За його словами, йому навіть телефонував житель окупованої території і просив не підривати міст у Станиці, бо йому потрібо їхати за пенсією в Україну.

Журналіст наголосив, що оприлюднена інформація схожа на повні списки тих, хто працює на фронті. Саме такі дані вони подають у штаб перед тим, як поїхати в зону ООС.

Найбільш ймовірний варіант – це те, що російські хакери взламали пошту, на яку ми щотижня скидаємо маршрути по переміщенню. У штабі зараз проводять службове розслідування. Другий варінт – це те, що в українській армії та силових структурах досі залишилися люди, які б раділи приходу Росії і псевдореспублік,

– сказав журналіст.

Олексій Годзенко розповів, що змінювати номер він не буде, бо знайти телефонні дані журналіста – це не проблема. Проте виникає питання, які ще персональні дані мають проросійські бойовики.