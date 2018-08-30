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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналіст назвав ймовірні варіанти злиття даних, які отримали окупанти на Донбасі

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29 серпня так зване "Міністерство держбезпеки Луганської псевдореспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС знімальних груп українських телеканалів із номерами телефонів та марками автівок.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко.

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За його словами, йому навіть телефонував житель окупованої території і просив не підривати міст у Станиці, бо йому потрібо їхати за пенсією в Україну.

Журналіст наголосив, що оприлюднена інформація схожа на повні списки тих, хто працює на фронті. Саме такі дані вони подають у штаб перед тим, як поїхати в зону ООС.

Найбільш ймовірний варіант – це те, що російські хакери взламали пошту, на яку ми щотижня скидаємо маршрути по переміщенню. У штабі зараз проводять службове розслідування. Другий варінт – це те, що в українській армії та силових структурах досі залишилися люди, які б раділи приходу Росії і псевдореспублік,
– сказав журналіст.

Олексій Годзенко розповів, що змінювати номер він не буде, бо знайти телефонні дані журналіста – це не проблема. Проте виникає питання, які ще персональні дані мають проросійські бойовики.

Теги: Війна на Донбасі Новини України журналісти ЗМІ
Джерело: 24 канал
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