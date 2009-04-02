Гра стандартна, результат - у принципі прогнозований.

Національна збірна України не змогла створити сенсації у матчі проти родоначальників футболу команди Англії на легендарному Уемблі. Проблемною для підопічних Михайличенко у протистоянні за місце не чемпіонаті світу дві тисячі десятого року у групі 6 стала гра під час стандартів. Саме після кутового Пітер Крауч засмутив П’ятова на 25 хвилині. Фактично перекривши англійцям кисень попереду, синьо-жовті і самі спромоглись на гол. Андрій Шевченко вийшов на заміну у другому таймі - став рекордсменом за кількістю проведених за збірну матчів, та ще й гол забив - до речі свій ювілейний - 40 за першу команду країни. Знову стандарт і знову недосконалі дії захисників збірної України - це на 85 хвилині перемогу трьом левам приніс Джон Террі.Тим часом Білорусь у групі 6 не залишила на виїзді шансів Казахстану - 5-1, а Хорватія вийшла на чисте 2 місце, перегравши на Андорру на її ж полі - 2-0.