Україна на 90% виконала вимоги НАТО, – Полторак

План адаптації Збройних сил до стандартів НАТО Україна вже виконала на 90%, але повністю реформування армії завершать до 2020 року.

Про це міністр оборони України Степан Полторак розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами міністра, Україна поставила перед собою амбітні плани щодо набуття стандартів Альянсу до кінця 2020 року і над цим працює.

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За підсумками двох років, відсоток виконання – 90% від запланованих заходів. Але це буде залежати від обставин, у яких ми перебуватимемо,

– сказав він.

Полторак додав, що Україна має стратегічний оборонний бюлетень.

"17 січня на РНБО ми вивчили і взяли за основу проект закону про національну безпеку, який буде подано найближчим часом у Верховну Раду, де чітко визначено всі пріоритети, і вони всі відповідають стратегічному оборонному бюлетеню. Там чітко визначено, що цивільний міністр оборони має бути з першого січня 2019 року. Там чітко визначено всі пріоритети, пов’язані з реформуванням Генерального штабу", – зазначив урядовець.