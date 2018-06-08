Україна на другому місці у Європі за кількістю смертей від раку, – ВООЗ

Україна посідає друге (після Росії) місце в Європі за кількістю смертей від раку. Онкологія в нашій державі забирає 22% населення працездатного віку.

Поки що рак як причина смерті поступається пальмою першості серцево-судинним захворюванням, але, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від онкологічної патології може посісти перше місце в Україні вже через 7 років, пише Наталія Лебідь у статті для 24 каналу.

Читайте також: "Вони всі помруть": деталі скандалу із заступником Супрун Лінчевським щодо онкохворих

Тенденція поширення раку характерна не лише для України, а й для світу загалом. До 2030 року кількість онкохворих зросте на 70%, вважають експерти з ВООЗ. Наразі ж від різних видів раку щорічно помирає 13% населення Землі.

Водночас, як припускають вчені, через 15 років рак буде діагностуватися у кожної другої людини. Експерти, зокрема, прогнозували найбільш істотне зростання таких онкологічних захворювань, як рак передміхурової залози, рак кишківника, меланома.

На думку вчених, широкому поширенню захворюваності на рак сприяє кілька головних факторів – шкідливі звички, нездорове харчування, втрата контролю над масою тіла, стреси, несприятливе екологічне середовище. Також у цьому ряду – проблема невчасної діагностики захворювання у силу відсутності можливостей для здійснення якісної диспансеризації.

Щорічно 60% нових випадків захворювань на рак реєструють у країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки, й 70% усіх онкосмертей у світі трапляються саме у цих регіонах. Проте захворюваність на рак не обов’язково корелюється із загальним рівнем смертності у конкретних країнах. У деяких регіонах є більше ресурсів для лікування хворих на рак та покращення шансів на виживання,

– констатує ВООЗ.

Наприклад, у Швеції, Фінляндії та Данії – а це економічно розвинені країни – рівень захворюваності на рак вищий, ніж в Україні, в півтора раза. Але при цьому в ті ж півтора раза там вмирає людей менше, ніж у нас. Загалом ТОП-5 країн з найбільшою кількістю ракових захворювань (не плутати зі смертністю) виглядає так: Данія – 338 випадки на 100 тисяч осіб, Франція – 324,6, Австралія – 323, Бельгія – 321, Норвегія – 318,3.

За цими п'ятьма країнами йдуть США, Ірландія, Корея, Нідерланди та Нова Каледонія. На Близькому Сході найгірша картина в Ізраїлі, який займає 19-те місце в списку з 50 країн. Однак Ізраїль є світовим лідером із мінімізації смертей від раку – у цій державі найвищий відсоток онкохворих, які змогли повністю одужати чи увійти у стан тривалої ремісії.

Детальніше читайте у публікації: Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?