Україна на рік відклала обмеження щодо кількості та вартості посилок з-за кордону у 150 євро

Президент України підписав закон про обмеження кількості та вартості посилок з-за кордону. Однак обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна почне діяти лише з 1 січня 2019 року.

Про це йдеться в опублікованому в газеті "Голос України" законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році" (законопроект №6776-д), передає "Інтерфакс-Україна".

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Відтак сплачувати ПДВ (20%), мито (10%) та акциз на окремі категорії товарів за четверту посилку в місяць українці розпочнуть вже з 1 січня 2019 року.

У той же час вступили в силу з 1 січня 2018 року зміни правил безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуючому багажі сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1 тисячі євро) та вагою до 50 кілограм для тих, хто був відсутній в Україні більше доби та в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин.