Україна наклала мито на імпорт електроенергії з Росії

Кабмін України встановив мито у розмірі 2% на імпорт електроенергії з Росії. Наразі імпорт електроенергії з РФ не становить жодної загрози енергобезпеці України.

"Це вже сьогодні діє – таке мито на імпорт з РФ встановлено ​​в розмірі 2%",– сказав в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна глава комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За словами нардепа, українська влада продовжить моніторити імпортовану електроенергію в країну, і втрутиться у разі перевищення 5% порогу загального обсягу споживання з одного джерела.

Герус зазначив, що на сьогодні імпорт електроенергії з Росії в Україну становить менше 1% від загального обсягу споживання. Тож це не становить жодної загрози для енергобезпеки України.

"Цей обсяг жодної загрози нам не несе, він в межах похибки. Якщо згадати 2015 рік, то там комерційний імпорт російської електроенергії був більше 1000 МВт. Це в 10 разів більше, ніж зараз", – пояснив голова комітету з енергетики.

"Питання моніторингу – виставити якісь маркери, вище яких ми не допускаємо імпорт, і виставити механізми, які працюватимуть", – додав Герус.

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