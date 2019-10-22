20:01
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Україна наклала мито на імпорт електроенергії з Росії

      425 Читать новость на русском
      Кабмін встановив мито на імпорт електроенергії з Росії
      Кабмін встановив мито на імпорт електроенергії з Росії / 12kanal.com

      Кабмін України встановив мито у розмірі 2% на імпорт електроенергії з Росії. Наразі імпорт електроенергії з РФ не становить жодної загрози енергобезпеці України.

      "Це вже сьогодні діє – таке мито на імпорт з РФ встановлено ​​в розмірі 2%",– сказав в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна глава комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

      Читайте також: Україна імпортувала електроенергію з Росії – вперше за 4 роки

      За словами нардепа, українська влада продовжить моніторити імпортовану електроенергію в країну, і втрутиться у разі перевищення 5% порогу загального обсягу споживання з одного джерела.

      Герус зазначив, що на сьогодні імпорт електроенергії з Росії в Україну становить менше 1% від загального обсягу споживання. Тож це не становить жодної загрози для енергобезпеки України.

      "Цей обсяг жодної загрози нам не несе, він в межах похибки. Якщо згадати 2015 рік, то там комерційний імпорт російської електроенергії був більше 1000 МВт. Це в 10 разів більше, ніж зараз", – пояснив голова комітету з енергетики.

      "Питання моніторингу – виставити якісь маркери, вище яких ми не допускаємо імпорт, і виставити механізми, які працюватимуть", – додав Герус.

      Читайте також: Рада дозволила імпортувати електрику з Росії і Білорусі: причини і наслідки

      blog_ava
      Коломойський пригрозив Порошенку судами і порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях
      сьогодні
      6302
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Мито Імпорт Електроенергія Енергетика Андрій Герус – новини Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      сьогодні , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 3503
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сьогодні , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 379
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 1023
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1092
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 790
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук