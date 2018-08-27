Україна найближчим часом може отримати мільярд євро від ЄС

Умови отримання Україною траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 1 мільярд євро узгоджено, найближчим часом сторони підпишуть угоду.

Про це повідомив постійний представник України при Євросоюзі Микола Точицький.

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"Прогрес є, умови є. Розкрити вам їх я поки що не можу доти, доки не буде підписано угоду", – сказав він.

При цьому Точицький висловив сподівання, що таку угоду буде підписано найближчим часом.

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.