Україна назвала склад на чемпіонат світу з фехтування, що пройде в Китаї

Тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом на чемпіонат світу, який пройде з 19-го по 26 липня в китайському Усі.

Про це пише видання Xsport.

Варто зазначити, що цим же складом наша команда виступала і на континентальній першості в Сербії. Однак тоді срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Олена Вороніна виступала тільки в командному турнірі, тепер же Вороніна вийде на доріжку і в особистому.

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Склад чоловічої збірної України:

Рапіра: Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес;

Шпага: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкарь;

Шабля: Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка.

Склад жіночої збірної України:

Рапіра: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта;

Шпага: Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелеєва, Фейбі Бежура;

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Вороніна.

На нещодавному чемпіонаті Європи українці здобули дві медалі. Богдан Нікішин показав третій результат в особистій першості, а українські шаблістки взяли срібло в команді. Також після успішного виступу в Сербії Нікішин став лідером світового рейтингу.