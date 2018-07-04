Україна назвала склад на чемпіонат світу з фехтування, що пройде в Китаї
Тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом на чемпіонат світу, який пройде з 19-го по 26 липня в китайському Усі.
Про це пише видання Xsport.
Варто зазначити, що цим же складом наша команда виступала і на континентальній першості в Сербії. Однак тоді срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Олена Вороніна виступала тільки в командному турнірі, тепер же Вороніна вийде на доріжку і в особистому.
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Склад чоловічої збірної України:
Рапіра: Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес;
Шпага: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкарь;
Шабля: Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка.
Склад жіночої збірної України:
Рапіра: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта;
Шпага: Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелеєва, Фейбі Бежура;
Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Вороніна.
На нещодавному чемпіонаті Європи українці здобули дві медалі. Богдан Нікішин показав третій результат в особистій першості, а українські шаблістки взяли срібло в команді. Також після успішного виступу в Сербії Нікішин став лідером світового рейтингу.