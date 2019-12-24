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      Україна не експортуватиме коньяк та шампанське: причини

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      Україна не експортуватиме коньяк та шампанське / dzerkalo.media

      Торгово-промислова палата України припиняє видавати сертифікати на деякі алкогольні напої. Серед них – коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес. Причиною є закінчення терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі.

      Країнами, які можуть використовувати такі алкогольні назви, є Франція, Італія й Іспанія, повідомили на сайті ТПП.

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      В Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про ЗВТ. Тому Торгово-промислова палата припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді та херес,
      – сказав віцепрезидент ТПП Михайло Непран.

      Відтепер експортуватиметься вино ігристе, а не шампанське, та бренді замість коньяку.

      Що відомо географічні зазначення

      • У жовтні 2019 року Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Він є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Закон повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створення таких зазначень в Україні.
      • Географічне зазначення – назва або позначення, які ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості. Особлива якість, репутація та інші важливі характеристики значною мірою пов'язані із його географічним походженням.
      • Географічними зазначеннями є пармезан, фета, коньяк, шампанське. Наприклад, напій може називатися "коньяком", якщо він виготовлений у французькій провінції Cognac. Міцні напої інших країн, вироблені за подібною технологією, мають продаватися під назвою "бренді". "Шампанське" правильно називати "ігристе вино".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євросоюз Алкоголь Алкогольний ринок Зона вільної торгівлі Законодавство
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