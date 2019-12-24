Україна не експортуватиме коньяк та шампанське: причини

Торгово-промислова палата України припиняє видавати сертифікати на деякі алкогольні напої. Серед них – коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес. Причиною є закінчення терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі.

Країнами, які можуть використовувати такі алкогольні назви, є Франція, Італія й Іспанія, повідомили на сайті ТПП.

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В Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про ЗВТ. Тому Торгово-промислова палата припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді та херес,

– сказав віцепрезидент ТПП Михайло Непран.

Відтепер експортуватиметься вино ігристе, а не шампанське, та бренді замість коньяку.

Що відомо географічні зазначення