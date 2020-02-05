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      Україна не готова до повернення Криму, навіть якщо завтра звідти вийде Росія, – Кориневич

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      Кориневич заявив, що Україна поки не готова до повернення Криму / фото: ОПУ

      Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україні ще потрібно "працювати і працювати", щоб бути готовою до реінтеграції окупованого півострова.

      Україні так само треба працювати і заради міжнародного тиску на окупанта і бути готовими до того моменту, що необхідно буде повертатися в Крим, заявив Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу".

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      От якщо агресор Росія завтра йде з Криму, Українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, – нам ще працювати й працювати,
      – заявив представник президента.

      За його словами, першочергово потрібно починати з вирішення того, хто чим займатиметимеся у звільненому Криму. Зокрема, питаннями, хто зайде на півострів, хто працюватиме у центральній владі, хто – у місцевій.

      "Тобто готовності наразі справді немає і над цим треба активно і тяжко працювати, зокрема, й нам, але не тільки. Я думаю, і РНБО, і МінТОТ, і силовики повинні розуміти, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму", – пояснив свою позицію Антон Кориневич.

      Водночас він наголосив, що суспільно-політичні зміни можливі і всередині Росії, тому Україні потрібно бути готовою до деокупації та реінтеграції півострова.

      Деокупація Криму – повернення людей чи території?Антон Кориневич переконаний, що Україна повинна як деокупувати півострів як територію, так і реінтегрувати люди – її мешканців. Мовляв, це спільні питання, а, наприклад, для повернення територій повинно бути підґрунтя – українські громадяни.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Кримські татари Анексія Криму Новини Криму Новини Росії
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