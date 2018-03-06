Україна не купує газ в Європі в чотири рази дорожчий, ніж у "Газпрому", – "Нафотогаз"

Україна не закупляє в Європі газ за ціною в чотири рази вищою, ніж у російського "Газпрому". Така інформація є неправдивою.

Про це заявили у компанії "Нафтогаз" у відповідь на запит видання "Радіо Свобода".

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"Це неправда. Ціни, дійсно, піднімались до 1000 доларів за тисячу кубометрів і вище, що у понад чотири рази дорожче, ніж мав би поставити за контрактом "Газпром". Але за тією ціною ми не купували. Ми купили на 34% дорожче в декількох постачальників. Тобто при ціні близько 240 доларів у "газпромівському" контракті, який він порушив, не поставивши газ, ми закупили ці обсяги за ціною приблизно на третину вище", – повідомили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.