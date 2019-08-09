Україна не підписала з Туреччиною угоду про зону вільної торгівлі: чому це добре

Туреччина реалізує свій власний курс, який інколи збігається з політикою Росії або навпаки. Так само з ЄС і США. Україні треба вибудовувати свою політику з Туреччиною, виходячи з того, що в Анкари наразі складні стосунки зі США і ЄС – нашими західними партнерами.

Про це 24 каналу розповів експерт "Майдану Закордонних Справ" Олег Белоколос.

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Туреччина дуже важлива для України. Це Чорне море, протоки, через які здійснюється велика частка експорту. Зокрема, української сільськогосподарської продукції через Одеський порт. Тому треба підтримувати нормальні відносини з Туреччиною. При цьому Україні слід важати на наші пріоритети – хто нам надає підтримку в питанні протистояння Росії,

– наголошує Олег Белоколос.

Експерт додає: перед візитом Зеленського до Туреччини ЗМІ повідомляли, що за його результатами буде підписано угоду про зону вільної торгівлі. Документ не підписали, і це, вважає Белоколос, добре. Україна вирішила трохи почекати, оскільки цією угодою Київ відстоює певні інтереси. Потрібен ще час для узгодження, щоб це було вигідно нам. На його думку, Україна в цьому випадку показала певну зрілість.

Олег Белоколос наголошує: Київ повинен проявити дипломатичне мистецтво. Україна, на його думку, досягла певної зрілості на міжнародній арені, час це показати.

Які результати візиту президента Зеленського до Туреччини? Перший візит президента Володимира Зеленського до Туреччини відбувся 7-8 серпня. Український лідер зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини Зеленського та Ердогана тривали майже дві години. Лідери обговорили війну на Донбасі, окупацію Криму та проблему переслідування кримських татар, економічне співробітництво та співпрацю у будівництві доріг і аеропортів. Зеленський узяв участь у відкритті центру кримськотатарської діаспори, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм і взяв участь в україно-турецькому бізнес-форумі.



Під час спільного брифінгу Ердоган висловив співчуття у зв'язку з загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі і назвав українського президента Зеленського другом. Він наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконне приєднання Криму до Росії і підтримує територіальну цілісність України. Український президент запропонував присутнім вшанувати хвилиною мовчання загиблих морпіхів. Він наголосив, що сумні події останніх днів показали, хто насправді хоче й робить усе для настання миру.

Зеленський з Ердоганом вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі морпіхів: