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      Україна не повинна назавжди покидати ПАРЄ, бо Росія робитиме там усе, що хоче, – Клімкін

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      Павло Клімкін розповів. що Україні робити з ПАРЄ
      Павло Клімкін розповів. що Україні робити з ПАРЄ / 24 канал

      Те, що відбувається на сьогодні в Парламентській Асамблеї Ради Європи, – це патологія. І Україна повинна тимчасово призупинити свою участь в ПАРЄ та подивитися, що буде далі.

      Так глава МЗС України Павло Клімкін прокоментував виданню Liga.net нещодавнє рішення ПАРЄ про повернення російської делегації до складу асамблеї зі збереженням усіх прав.

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      Ми не повинні кликати їх (спостерігачів від ПАРЄ) спостерігати за нашими виборами. Хто ці люди, які вчитимуть нас демократії, як краще робити? Ну, реально – ось ці, чи що, які Росію повернули в ПАРЄ? Хочуть – нехай їдуть у складі двосторонніх організацій,
      – сказав Клімкін.

      Зауважимо, що 2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував офіційні запрошення для делегатів ПАРЄ на парламентські вибори в Україні. Тож представники організації не зможуть бути спостерігачами на цих виборах.

      Клімкін додав, що на сьогодні в Києві перебуває посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба. У найближчі дні буде затверджено алгоритм дій України щодо ПАРЄ.

      Але це не означає, що ми повинні назавжди покинути ПАРЄ, інакше Росія там робитиме все, що хоче. Ми не повинні ніде залишати Росію в спокої,
      – наголосив український міністр.

      Щодо самої Ради Європи, то Клімкін і схвально, і критично висловився на її адресу.

      "Рада Європи – це права людини, це наші зобов'язання, тут і Європейський суд з прав людини. Це для нас важливо? Важливо. Хоча Рада Європи і перетворюється з політичної організації на такий собі секретаріат з прав людини. І це – сумно", – сказав глава МЗС України.

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      Повернення Росії в ПАРЄ: як зреагувала Україна? 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      Після цього профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. Тепер слово – за українським парламентом.

      Асамблею Росія покинула ще у 2014 році та припинила сплачувати туди внески. Адже країну позбавили права голосу в організації через події на Сході України та анексію Криму. поривалась піти сама.

      ПАРЄ Росія країни, які голосували за повернення Росії в ПАРЄ список

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Євросоюз Павло Клімкін МЗС України ПАРЄ Європа
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