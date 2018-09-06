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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна не продовжуватиме термін дії Договору про дружбу з Росією, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна не буде продовжувати термін дії Договору про дружбу, співпрацю та партнерство з Росією, відповідну ноту найближчим часом буде направлено у Москву.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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Зазначається, що термін дії Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та Російською Федерацією закінчується 31 березня 2019 року. Для того, щоб договір автоматично не був пролонгованим, як це вже траплялося раніше, Київ зобов'язаний офіційно повідомити Росію до 30 вересня.

Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, Рада національної безпеки й оборони України в таємному режимі розгляне питання про невідкладні заходи щодо забезпечення захисту національних інтересів держави в Азовському морі.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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