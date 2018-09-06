Україна не продовжуватиме термін дії Договору про дружбу з Росією, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна не буде продовжувати термін дії Договору про дружбу, співпрацю та партнерство з Росією, відповідну ноту найближчим часом буде направлено у Москву.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

Читайте також: Порошенко заявив про зміну пріоритетів у гарантіях безпеки України

Зазначається, що термін дії Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та Російською Федерацією закінчується 31 березня 2019 року. Для того, щоб договір автоматично не був пролонгованим, як це вже траплялося раніше, Київ зобов'язаний офіційно повідомити Росію до 30 вересня.

Термін дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ спливає 31 березня 2019. Щоб він не продовжився автоматично, до 30 вересня маємо офіційно повідомити Росію про наше небажання його пролонгувати. В найкоротший термін направимо ноту російській стороні — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, Рада національної безпеки й оборони України в таємному режимі розгляне питання про невідкладні заходи щодо забезпечення захисту національних інтересів держави в Азовському морі.