Україна не відстає: названо країни з найбільшим рівнем смертності від алкоголю

Зловживання алкоголем – одна з найпоширеніших причин смертності серед населення планети. Як з'ясувалося, найбільше людей помирають від "зеленого змія" у Китаї, далі йдуть Індія та Росія.

Такі результати опублікував один із найстаріших медичних журналів у світі The Lancet.

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Як підкреслюється у матеріалі, у 2016 році внаслідок зловживання алкоголем у Китаї загинули 59 тисяч жінок і 650 тисяч чоловіків.

Щодо Індії, яка у цьому рейтингу посідає другу сходинку, то тут рівень смертності від алкоголю за цей же період становить 42 тисячі жінок і 290 тисяч чоловіків.

Замикає трійку Росія, в якій за 2016 рік від шкідливої звички пішли із життя 43 тисячі жінок і 180 тисяч чоловіків.

Додамо, що Україна також входить до десятки країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю. За кількістю смертей серед чоловіків вона посідає сьому сходинку (53 тисячі осіб), а серед жінок – четверту (25 тисяч осіб).

Загалом від алкоголю у світі у 2016 році померли 2,8 мільйона осіб.

За даними вчених, з ростом вживання алкоголю зростає і загальний рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань. Водночас ризик проблем зі здоров'ям знижується лише за повного припинення вживання спиртного.

До слова, у зв’язку із проблемою алкоголізму серед населення Росії Міністерство охорони здоровя країни планує виділити майже 3 мільярди рублів з федерального бюджету на мотивування росіян до здорового способу життя.

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