13:25
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна не відстає: названо країни з найбільшим рівнем смертності від алкоголю

1102 Читать новость на русском
Оприлюднено країни, де найбільше людей помирає від алкоголю
Оприлюднено країни, де найбільше людей помирає від алкоголю / Соцмережі

Зловживання алкоголем – одна з найпоширеніших причин смертності серед населення планети. Як з'ясувалося, найбільше людей помирають від "зеленого змія" у Китаї, далі йдуть Індія та Росія.

Такі результати опублікував один із найстаріших медичних журналів у світі The Lancet.

Читайте також: Які продукти містять алкоголь: ви будете здивовані

Як підкреслюється у матеріалі, у 2016 році внаслідок зловживання алкоголем у Китаї загинули 59 тисяч жінок і 650 тисяч чоловіків.

Щодо Індії, яка у цьому рейтингу посідає другу сходинку, то тут рівень смертності від алкоголю за цей же період становить 42 тисячі жінок і 290 тисяч чоловіків.

Замикає трійку Росія, в якій за 2016 рік від шкідливої звички пішли із життя 43 тисячі жінок і 180 тисяч чоловіків.

Додамо, що Україна також входить до десятки країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю. За кількістю смертей серед чоловіків вона посідає сьому сходинку (53 тисячі осіб), а серед жінок – четверту (25 тисяч осіб).

Загалом від алкоголю у світі у 2016 році померли 2,8 мільйона осіб.

За даними вчених, з ростом вживання алкоголю зростає і загальний рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань. Водночас ризик проблем зі здоров'ям знижується лише за повного припинення вживання спиртного.

Алкоголь, рівень смертності, країни, Китай, Росія, Індія

До слова, у зв’язку із проблемою алкоголізму серед населення Росії Міністерство охорони здоровя країни планує виділити майже 3 мільярди рублів з федерального бюджету на мотивування росіян до здорового способу життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Жертви Новини Росії Здорове життя Здоров'я Алкоголь статистика Китай Індія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
сьогодні, 13:00 Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
Уляна Корицька
Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
сьогодні, 12:02 Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
Володимир Співаковський
В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
сьогодні, 12:19 В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
сьогодні, 11:47 Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сьогодні, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук