Україна не змогла вийти до півфіналу домашнього Євро-2018 з міні-футболу

Збірна України не змогла подолати чвертьфінальний бар'єр домашнього Євро-2018 з міні-футболу.

В чвертьфіналі збірна України програла Англії в серії післяматчевих пенальті 1:3 (основний час – 1:1). Турнір проходить у Києві, в Гідропарку.

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На гол Жульєна Даніеля, який відзначився на 8-й хвилині матчу, відповів Віктор Арановський на 22-й. У післяматчевій серії пенальті англійці зуміли реалізувати усі три удари. В складі української команди не схибив капітан Іван Кривошеєнко.

Зазначимо, збірна України набрала 9 очок і посіла перше місце у групі. Вихід з групи на Євро-2018 гарантував нашій збірній участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії.

В інших чвертьфіналах зіграють Румунія – Чорногорія, Боснія і Герцеговина – Чехія, Сербія – Казахстан.

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