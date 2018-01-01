Україна очолила рейтинг країн щодо поліпшення ділового клімату, – Гройсман
17:42, сьогодні 190 Читать новость на русском
Впливове британське видання Financial Times оприлюднило рейтинг країн щодо поліпшення ділового клімату. Перше місце у цьому списку посідає Україна.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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"Гарна новина! Financial Times визнала Україну першою серед всіх країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку у нашої держави виявилися найкращими", – пише Гройсман.
Як свідчить скріншот, що оприлюднив прем'єр, на другому місці Узбекитсан, на третьому – Білорусь, а Росія посідає 5 місце.
Джерело: 24 Канал
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