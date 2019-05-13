Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається

Нещодавно Міністерство оборони заявило про визначну перемогу. Нещодавно військо-морські сили України отримали новий корабель-розвідник. Його було спущено на воду в доках київського заводу "Кузня на Рибальському".

Що відомо про новий корабель-розвідник

Міністр оборони Полторак, який був присутній на урочистій церемонії спуску судна на воду, назвав цю подію справжнім проривом. Він заявив, що аналогів такого судна в Україні немає.

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І це правда. Адже військовий експерт Іраклій Джанашія дізнався, що такого повільного розвідувального корабля немає в жодної країни світу.

Загалом, розвідувальні кораблі мають відзначатися високою швидкістю. Вона має становити не менше, ніж 22 вузли (тобто 40 кілометрів на годину) – аби переслідувати й виявляти підводні човни, які рухаються зі швидкістю 20 вузлів.

В цьому й полягає одне з головних завдань морської розвідки. Інше важливе завдання розвідувальних кораблів – в разі виявлення ворожих цілей швидко зникати з небезпечного сектору.

Але у розвідувального корабля, який передали українським морякам, швидкість лише 11,5 вузлів, що вдвічі менше, ніж у підводних човнів. Тобто він не просто не дожене підводний човен, а й є одним з найбільш повільних морських суден в принципі.

Чому ж так? Виявляється, що це – просто відремонтований радянський риболовний сейнер, моделі 70-х років минулого століття. Всього таких було 400 штук.



Такі сейнери завод "Кузня на Рибальському" будувала останні сорок років

Чому частину старих кораблів віддали державі

Після радянських часів цей корабельний завод опинився в руках Петра Порошенка. Він володів ним до останнього часу, аж поки буквально кілька місяців тому не продав колишньому політику та бізнесмену Сергію Тігіпку. Але перед тим, як продати йому завод, Петро Олексійович, очевидно вирішив прилаштувати залишки недобудованих кораблів державі.

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Зокрема, на території "Кузні" зберігаються п'ять таких недобудованих і закинутих риболовних сейнерів. І один з них було вирішено переробити в розвідувальний корабель, просто перефарбувавши і встановивши на нього додаткове обладнання.

Дарма, що за технічними характеристиками, це судно ефективно розвідку здійснювати не зможе.Але, якщо українські платники податків пригощають, чому б не сплавити їм цей непотріб? До речі, ми заплатили з вами за це непорозуміння 80 мільйонів доларів з наших же кишень.

За ці гроші можна було б купити, наприклад, п'ять сучасних американських бойових катерів "Айленд". Тим більше, що раніше Порошенко як верховний головнокомандувач оголосив розбудову українських військово-морських сил за доктриною так званого москітного флоту.



Так виглядає американський бойовий катер "Айленд"

Тобто, замість купівлі десятка великих крейсерів чи есмінців, було вирішено закупити сотню чи дві швидких патрульних чи торпедних катерів. І хоч оголошене президентом було одне, по факту зроблено зовсім інше.

Які ще оборудки здійснювали на заводі

Коли Сполучені Штати запропонували нам безкоштовно передати кілька малих бойових катерів "Айленд", наше Міноборони майже два роки не розв'язувало це питання. Натомість, "Кузня на рибальському" ударними темпами перефарбовувала старий риболовний сейнер під розвідувальний корабель.

І це ще добре, що підприємство Порошенка само здійснювало ці роботи. Бо в іншій оборудці через нього просто прогнали бюджетні гроші. Наприклад, в 2017 році було оголошено тендер на ремонт флагману нашого флоту – крейсеру "Сагайдачний". За умовами конкурсу, виконавець робіт повинен був мати доступ в акваторію Чорного моря.

Але тендер чомусь виграв завод Порошенка "Кузня на рибальському", розташований в Києві. Хоча, здається, столицю України з берегів Дніпра, на береги Чорного моря ще не перенесли.

Отож, гроші від ремонту тоді отримала президентська "Кузня", але підрядником по ремонту крейсера вона найняла Іллічівський судноремонтний завод, розташований в Одеській області. Таким чином, підприємство глави держави заробило на цій посередницькій операції на рівному місці не менше 10 мільйонів гривень.

При чому, один з дизельних двигунів "Сагайдачного" невдовзі після цього ремонту зламався. Прокуратура навіть намагалася через це судитися з президентським підприємством, але безуспішно. І Петро Олексійович з бізнес-партнерами продовжили кувати великі гроші на своїй "Кузні" вже на інших державних контрактах.



Фрегат "Гетьман Сагайдачний"

Втім, знаєте, можливо, в історії з розвідувальним кораблем є справді хитрий і тонкий задум нашого військового командування. Можливо, вони думають, що найефективніше проводити морську розвідку, прикинувшись риболовним судном. Ну, щоб увагу до себе не привертати. Он же президент Порошенко успішно прикидався реформатором останні п'ять років.

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І нічого, знайшлося чимало людей, які йому повірили. Тільки ось нам, через помилкові рішення військового командування більше не хочеться ризикувати ані життям, ані свободою наших моряків.