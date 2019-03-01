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      Україна отримала величезний кредит

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      Україна отримала другий транш кредиту під гарантії Світового банку
      Україна отримала другий транш кредиту під гарантії Світового банку / Фото з відкритих джерел

      Україна залучила 529 мільйонів євро кредиту під невикористану частину гарантій Світового банку.

      Кредит надав Deutsche Bank, повідомляє Міністерство фінансів України.

      Читайте також: Україні треба 100 років, аби досягти економічного рівня Німеччини, — Світовий банк

      Deutsche Bank надав кредит у розмірі 529 мільйонів євро двома траншами – траншем "A" у розмірі 240 мільйонів євро з терміном погашення 4 роки та траншем "B" у розмірі 289 мільйонів євро з терміном погашення 10 років.

      Тож уряд використав всі кредитні гарантії, надані Світовим банком. Загальна сума становила 750 мільйонів доларів.

      Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики. Вже 27 грудня 2018 року Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро.

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      Теги: Новини України Світовий банк Гроші Міністерство фінансів України Кредит
      Джерело: 24 канал
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