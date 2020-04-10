Україна отримає 150 мільйонів доларів від Світового банку: на що підуть ці гроші

Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів додаткових коштів. 50 мільйонів з них – для підтримки незахищених верств населення під час пандемії коронавірусу. Решту витратять для покращення рівня соціального захисту загалом.

Перші 50 мільйонів надійдуть вже у травні. Про це домовились представники українського уряду та Світового банку на зустрічі у Києві, інформує пресслужба Мінсоцполітики.

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Гроші від Світового банку використають на:

виплати пенсіонерам;

соцдопомогу людям з інвалідністю;

підвищення субсидій на час карантину;

підтримку тим, хто втратив роботу.

Отримані гроші використають для додаткового фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджує Мінсоцполітики. Також у планах – розширення програм допомоги малозабезпеченим сім'ям, контроль за правильністю надання субсидій.

Важливо! Євросоюз схвалив програму підтримки країн Східного партнерства у боротьбі з епідемією коронавірусу. У її межах Україні виділять понад 190 мільйонів євро допомоги. Ці гроші будуть виділені на невідкладні й короткострокові потреби.