Україна отримає від Китаю сучасне медичне обладнання для лікарень: перелік

Міністерство економічного розвитку залучило технічну допомогу від Уряду Китаю – Україна отримає сучасне медичне обладнання для лікарень.

Першого віце-прем’єр-міністра уповноважили підписати відповідну угоду між урядами двох країн.

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Після того, як угоду укладуть, Міністерство охорони здоров’я отримає понад 230 одиниць сучасного медичного обладнання. Вони надійдуть у лікарні Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

До переліку обладнання, зокрема, увійшли:

томографи; лінійні прискорювачі; мультифункціональні монітори; рентгенівське обладнання; системи серцевої/інтервенційної ангіографії; мікроскопи та інші.



Лінійний прискорювач (фото ілюстративне)

Чому Китай надає допомогу Україні? У травні 2016 року Мінекономрозвитку направило на розгляд Уряду Китаю запит від Міністерства охорони здоров’я щодо можливості надання медичного обладнання для лікарень України на основі безоплатної допомоги.



Наприкінці 2016 року Уряд Китаю проінформував про можливість реалізації цього проекту. Упродовж 2017-2018 років Мінекономрозвитку спільно з китайською стороною вело активну роботу над розробкою та ухваленням умов реалізації проекту та його технічного завдання, що лягли в основу проекту Угоди.

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