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      Україна отримає всю обіцяну військову допомогу від США: рішення Пентагону

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      Українські військові отримають обіцяну допомогу / AP

      До кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік. Решта суми буде передана протягом наступних кількох тижнів.

      Про це речник Пентагону повідомив виданню "Голос Америки".

      До теми: Військову допомогу Україні заморожували з політичних причин, – Пентагон

      Цього тижня четверо сенаторів-демократів звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

      Ми асигнували ці гроші. Вони мали бути витрачені протягом минулого фіскального року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені. Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну,
      – сказав один із авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

      Лора Купер, представниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня була розблокована військова допомога Україні, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути надати ці гроші для допомоги українцям. Їм вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фіскального року, сказала вона у своєму вступному слові під час публічних слухань перед трьома комітетами Палати представників у четвер.

      Сполучені Штати надали понад 1,6 мільярда доларів безпекової допомоги Україні з 2014 року, аби допомогти захистити її територіальну цілісність, продовжувати протистояти російській агресії та рухатися у напрямку сумісності із військовими силами НАТО, повідомили у Пентагоні.

      Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

      • У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

      Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.


      Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Зброя Дональд Трамп Пентагон
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