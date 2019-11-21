Україна отримає всю обіцяну військову допомогу від США: рішення Пентагону

До кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік. Решта суми буде передана протягом наступних кількох тижнів.

Про це речник Пентагону повідомив виданню "Голос Америки".

До теми: Військову допомогу Україні заморожували з політичних причин, – Пентагон

Цього тижня четверо сенаторів-демократів звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

Ми асигнували ці гроші. Вони мали бути витрачені протягом минулого фіскального року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені. Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну,

– сказав один із авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

Лора Купер, представниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня була розблокована військова допомога Україні, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути надати ці гроші для допомоги українцям. Їм вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фіскального року, сказала вона у своєму вступному слові під час публічних слухань перед трьома комітетами Палати представників у четвер.

Сполучені Штати надали понад 1,6 мільярда доларів безпекової допомоги Україні з 2014 року, аби допомогти захистити її територіальну цілісність, продовжувати протистояти російській агресії та рухатися у напрямку сумісності із військовими силами НАТО, повідомили у Пентагоні.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.



Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу