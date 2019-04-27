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      Україна отримує газ удвічі дорожче, ніж могла би, – Путін

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      Україна отримує газ удвічі дорожче, ніж могла би, – Путін
      Україна отримує газ удвічі дорожче, ніж могла би, – Путін / Фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна отримує газ у два рази дорожче, ніж могла би. Він вважає, що реальний рівень життя в Україні катастрофічно падає.

      Путін на прес-конференції в Пекіні наголосив, що, коли представники "Опозиційного блоку" Віктор Медведчук і Юрій Бойко приїжджали до Москви і тоді "Росія ж сказала: мінімум на 25% буде ціна менша, якщо безпосередньо будуть отримувати газ із Росії".

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      "Ми врешті-решт підпишемо договір на транзит газу чи ні? Це ж питання яке... Україна отримує вдвічі дорожче газ, ніж могла б отримувати", – сказав Путін.

      Крім того, лідер РФ вважає, що реальний рівень життя в Україні катастрофічно падає, зростають тарифи на тепло.

      А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу,
      – сказав він.

      Володимир Путін наголосив, що "газова труба радянських часів" влаштована так, що "від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну".

      Ніякого реверсу реального немає. Береться газ у звичайному режимі, потім по паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги,
      – додав президент РФ.

      Путін наголосив, що якщо не буде транзиту російського газу до Європи, "тоді не буде газопостачання України". Він додав, що "це серйозне питання, а вони дурня там клеять усі" та "займаються якимись політичними чварами замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України".

      Що відомо про політ Бойка та Медведчука до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".

      ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Газ Євросоюз Володимир Путін
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