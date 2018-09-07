Україна перед матчем Ліги націй зі Словаччиною втратила основного захисника

Захисник грецького ПАОКа Євген Хачереді через травму покинув розташування національної збірної України.

Про це повідомляє прес-секретар національної збірної України Олександр Гливинський.

Читайте також: Збірна України прилетіла у Львів на матч Ліги націй: розклад команди

6 вересня під час ранкової розминки у день матчу зі збірною Чехії Євген відчув дискомфорт. Як з'ясувалося, у гравця – розтягнення м'язу стегна.

Хачеріді разом із командою вилетів чартерним рейсом із Брно. Коли літак приземлився у Львові, захисник попрощався з партнерами по команді, продовживши політ до Києва разом із делегацією ФФУ.

Хачеріді є одним із старожилів національної збірної. У головній команді країни центральний захисник дебютував у жовтні 2009 року у відбірковому матчі до чемпіонату світу-2010 проти збірної Англії (1:0). З тих пір Євген в "синьо-жовтій" футболці провів 51 матч і забив 3 голи.

Читайте також: Чехія – Україна: відео голів та моментів матчу збірних

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку Ліги націй жовто-синя дружина на виїзді здолала Чехію з рахунком 2:1. А наступний матч збірна України проведе 9 вересня у Львові проти Словаччини.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24