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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна перед матчем Ліги націй зі Словаччиною втратила основного захисника

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Євген Хачеріді покинув розташування збірної України
Євген Хачеріді покинув розташування збірної України

Захисник грецького ПАОКа Євген Хачереді через травму покинув розташування національної збірної України.

Про це повідомляє прес-секретар національної збірної України Олександр Гливинський.

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6 вересня під час ранкової розминки у день матчу зі збірною Чехії Євген відчув дискомфорт. Як з'ясувалося, у гравця – розтягнення м'язу стегна.

Хачеріді разом із командою вилетів чартерним рейсом із Брно. Коли літак приземлився у Львові, захисник попрощався з партнерами по команді, продовживши політ до Києва разом із делегацією ФФУ.

Хачеріді є одним із старожилів національної збірної. У головній команді країни центральний захисник дебютував у жовтні 2009 року у відбірковому матчі до чемпіонату світу-2010 проти збірної Англії (1:0). З тих пір Євген в "синьо-жовтій" футболці провів 51 матч і забив 3 голи.

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Нагадаємо, що у стартовому поєдинку Ліги націй жовто-синя дружина на виїзді здолала Чехію з рахунком 2:1. А наступний матч збірна України проведе 9 вересня у Львові проти Словаччини.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
Джерело: 24 Канал
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