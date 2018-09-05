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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна передала інформацію щодо хіммвикидів у Криму в ООН

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Наслідки хімвикидів
Наслідки хімвикидів / Фото з відкритих джерел

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передав інформацію про викиди шкідливих речовин в районі Армянська на півночі анексованого Росією Криму в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник українського омбудсмена із дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і Севастополя Ісмаїл Халіков.

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Цю інформацію передано до міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, ВООЗ, Організацію Червоного хреста) – з метою документування фактів порушення прав людини; до прокуратури АРК – про порушення кримінальної справи щодо осіб, причетних до порушення екологічних прав громадян на тимчасово окупованих територіях України і загрози їхньому життю", – написав Халіков.

За його словами, "викликає занепокоєння, що досі не оголошено про надзвичайний стан, що не евакуюють доросле населення, а окупанти продовжують "заспокоювати" людей".

 

Нагадаємо, в місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.
У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.
3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.
4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України ООН Хімвикид в Армянську Новини Криму
Джерело: 24 канал
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