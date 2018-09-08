Україна перекидає в Азовське море військові кораблі: фото

Збройні Сили України почали перекидати техніку для створення корабельно-катерного угруповання Військово Морських Сил на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони про посилення військово-морської присутності держави в Азовському морі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

24 канал повідомляв, що 6 вересня РНБО ухвалила рішення скерувати військові кораблі в Азовське море для захисту національних інтересів.

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У суботу вранці, 8 вересня, у Бердянську був помічений автотрейлер, який перевозив малий броньований артилерійський катер.



Перевезення малого броньованого артилерійського катера

Також планується скерувати в Азовське море 3 малих броньованих артилерійських катера, які будуть найпотужнішими одиницями в Азовському морі.

Відзначається, що у складі ВМС наразі перебувають 6 таких катерів – P174 "Аккерман", P175 "Бердянськ", P176 "Нікополь", P177 "Кременчук", P178 "Лубни" і P179 "Вишгород". Всі такі катери озброєні двома бойовими модулями КАУ-30М.

Про перекидання інших типів катерів на Азовське море інформації наразі немає.