Україна перейшла на літній час

Перехід на літній час у 2018 році в Україні відбувся в ніч на неділю, 25 березня. Українці перевели стрілки годинника на одну годину вперед. Тож тепер вставати доведеться раніше.

О 3 годині ночі 25 березня стрілки годинників в Україні були переведені на годину вперед. Тож від цього моменту в Україні почав діяти літній час.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. Перехід на літній час має на меті ефективніше використовувати денне світло, оскільки влітку сонце заходить пізніше.