Україна підготувала документи для розірвання договору про дружбу з Росією

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет документів для денонсації договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією, який був укладений в 1997 році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс".

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24 канал повідомляв, що 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу, адже він давно вже став "анахронізмом". Тоді ж глава держави додав, що очікує від МЗС пакет документів для початку процедури припинення дії угоди.

Ці документи вже підготовлені, весь пакет. Ми його обробили. Найближчим часом внесемо його формально,

– заявив Клімкін.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення України розірвати угоди про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією є нерозумним кроком та лише погіршить відносини між країнами, які і так перебувають в складній ситуації.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".