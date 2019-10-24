Україна піднялася у рейтингу Doing Business: що це таке та чому ми продемонстрували прогрес

Україна покращила свою позицію у щорічному рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який оприлюднює Світовий банк. Україна піднялася на 7 позицій і зайняла 64 місце серед 190 країн з індексом 70,2.

Як наголосив український прем’єр Олексій Гончарук, такий результат є позитивним сигналом для українських підприємців і "зеленим світлом" для іноземних інвесторів, передає пресслужба Кабміну.

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"Однак це лише початок, і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому – закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції", – додав він.

Відповідно до щорічного рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, Україна продемонструвала прогрес за 6 з 10 показників. Мовиться про:

"Отримання дозволів на будівництво" (+3,9): усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду, запровадження подання повідомлень онлайн, зменшення вартості дозволів на будівництво в межах Києва.

"Підключення до системи електропостачання" (+3,3): спрощення підключення до електромереж та впорядкування технічних умов, а також впровадження географічної інформаційної системи. Україна також покращила надійність електропостачання, запровадивши механізм компенсації відключення;

"Міжнародна торгівля" (+2,5): спрощення вимог до сертифікації окремих промислових товарів.

"Захист міноритарних інвесторів" (+2): відкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів.

"Реєстрація майна" (+1,3): підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами та спрощення реєстрації майна;

"Доступ до кредитів": покращення доступу до кредитної інформації через створення у структурі НБУ нового Національного реєстру кредитів.

Щоправда, за показниками, які стосуються питань оподаткування та вирішення питань, пов’язаних з неплатоспроможністю, позиція України навпаки погіршилася — на 1,3 і 0,3 відповідно.



Україна покращила свою позицію за 6 з 10 показників

У підсумку Україна сьогодні посідає 20-е місце серед 170 країн за показником "Отримання дозволів на будівництво", 37-е – за показником "Отримання кредитів" і 45-е – за показником "Захист міноритарних інвесторів". Натомість дещо гіршу ситуацію можна спостерігати з вирішенням питань, пов’язаних з неплатоспроможністю, (146-е місце) і підключенням до системи електропостачання (128-е місце).







Найвище місце Україна посідає за показником "Отримання дозволів на будівництво"

До слова, торік Україна також продемонструвала прогрес – піднялася на 5 позицій і посіла 71 сходинку (індекс – 69,1).

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Щодо лідерів, то цього року перші місця зайняли Нова Зеландія, Сінгапур, Гонконг, Данія і Південна Корея. А на останніх позиціях опинилися Венесуела, Еритрея та Сомалі.

Україна, зі свого боку, програє всім своїм сусідам: Польща – 40 місце, Молдова – 48, Білорусь – 49, Болгарія – 61, Словаччина – 45, Румунія – 55, Угорщина – 52, Росія – 28.

Що відомо про рейтинг Doing Business? Його складає Світовий банк на основі комплексного дослідження стану реформ в кожній країні за 10 ключовими індикаторами. Усіх їх використовують для аналізу економічних результатів, з’ясовують за допомогою їх, чи є успішними реформи, та оцінюють ефективність цих реформ. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим для інвесторів, оскільки вони на його основі ухвалюють рішення, чи робити інвестиції в країну.

До слова, нещодавно опублікували також щорічний рейтинг економічної конкурентоспроможності. Так тут Україна погіршила свою позицію порівняно з минулим роком – сьогодні вона посідає 85 сходинку.