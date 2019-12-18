Україна підписала з Румунією угоду про поставки газу: що вона передбачає

"Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Це означає, що всі постачальники газу тепер можуть вільно транспортувати його новим маршрутом – з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову.

Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна – Румунія в розмірі 17,8 мільйона кубометрів газу на добу. У зворотному напрямку – 15,8 мільйона кубометрів газу на добу, повідомили в українській компанії.

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"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області", – заявив гендиректор новоствореного "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Він наголосив, що це дозволить безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з Росії.



Україна та Румунія підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор / Мапа tsoua.com

Яка користь від цієї угоди для інших країн

12 грудня оператори газотранспортних систем України, Молдови, Румунії та Болгарії погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія – Румунія – Україна – Молдова.

Для Молдови це додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у разі, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

Зауважимо щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи, то наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".