14:38
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Україна підписала з Румунією угоду про поставки газу: що вона передбачає

      477 Читать новость на русском
      Україна домовилася з Румунією про поставки газу з півдня / Колаж 24 каналу

      "Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Це означає, що всі постачальники газу тепер можуть вільно транспортувати його новим маршрутом – з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову.

      Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна – Румунія в розмірі 17,8 мільйона кубометрів газу на добу. У зворотному напрямку – 15,8 мільйона кубометрів газу на добу, повідомили в українській компанії.

      Дізнайтеся, як виграє Україна від санкцій США проти газопроводу "Північний поік-2"

      "Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області", – заявив гендиректор новоствореного "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

      Він наголосив, що це дозволить безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з Росії.

      трансбалканський газовий коридор карта мапа
      Україна та Румунія підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор / Мапа tsoua.com

      Яка користь від цієї угоди для інших країн

      12 грудня оператори газотранспортних систем України, Молдови, Румунії та Болгарії погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія – Румунія – Україна – Молдова.

      Для Молдови це додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у разі, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

      Зауважимо щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи, то наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".

      Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
      сьогодні
      9582
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Газ Новини політики Ринок газу ГТС Румунія Молдова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1916
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 289
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      669
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 308
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4440
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук