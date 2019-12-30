Україна підпише 2 угоди щодо транзиту російського газу: деталі

Кабінет міністрів України дозволив "Нафтогазу" підписати з російським "Газпромом" 2 угоди: про про врегулювання існуючих газових спорів та договір про надання транзиту газу. Напередодні у Відні завершилися 4-денні переговори України та Росії.

Відповідне розпорядження Кабміну №1405-р оприлюднено на сайті урядового порталу.

Раніше: Україна і "Газпром" підписали мирову угоду на 7,4 мільярда

Уряд дозволив "Нафтогазу" підписати:

угоду про врегулювання існуючих газових спорів та про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ "Газпром";

договір з "Газпромом" про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України у 2020-2024 роках.

Україна та Росія мають підписати контракт на транзит газу до 31 грудня. Напередодні російська компанія заплатила "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповідав, що "боротьба йде за кожну кому" у новому контракті. Переговори у Відні уже завершилися, однак наразі немає конкретної інформації про новий контракт.

Три основні документи, які узгоджували українці та росіяни:

Міжоператорська угода між ОГТСУ (оператор газотранспортної системи України) та "Газпромом".

Цей документ визначає технічні регламенти й правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

Договір про транзит газу між "Нафтогазом" та "Газпромом".

У цьому документі повинні прописати умови транспортування певного обсягу газу українською ГТС протягом наступних 5 років.

Мирова угода, якою "Нафтогаз" і "Газпром" врегулюють взаємні претензії.

У документі слід прописати принципи та гарантії, адже відмовитися від судових претензій Україна готова "лише взамін на щось рівноцінне".

Контракт на транзит російського газу через Україну: що відомо

20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

До речі: Україна відремонтує свою частину газопроводу з Сибіру до Європи

Домовленостями передбачено:

контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

"Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;

обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу;

Загалом після виконання всіх пунктів домовленостей, зокрема щодо відмови від судових вимог та виплати 3 мільярдів доларів "Нафтогазу", "Газпром" зможе потенційно відновити прямі поставки газу до України, які припинили у листопаді 2015 року.