Україна підтримала військову операцію в Сирії: заява МЗС
Міністерство закордонних справ України заявило про солідарність держави з коаліцією на чолі зі США, яка завдала ракетних ударів по військових об’єктах у Сирії у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Україна висловлює солідарність зі США, Великою Британією та Францією і підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї в сирійському місті Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення", – мовиться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.
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МЗС також звернуло увагу на "цілеспрямовану підтримку злочинів Дамаска зі сторони кремлівського режиму". Зазначається, що цей режим "своїми діями, у тому числі в Раді Безпеки ООН, послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН".
Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності,
– резюмували в МЗС.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.