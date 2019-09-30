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      Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / facebook.com/PMHoncharuk

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує, що в грудні Україна підпише нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ вже завершила свою роботу у Києві.

      За словами Гончарука, переговори з МВФ триватимуть ще кілька місяців і передбачатимуть декілька етапів.

      Важливо: МВФ висунув Україні ключові вимоги

      Ми очікуємо, що буде досягнуто попередньої домовленості про склад і структуру програми,
      – заявив прем'єр.

      Він додав, що через кілька тижнів деякі українські міністри поїдуть до США в офіс МВФ для продовження переговорів.

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      Що відомо про результати роботи місії МВФ в Україні?

      Глава місії МВФ в Україні Рон ва Роден заявив, що провів продуктивні дискусії про економічну політику для нової програми кредитування. Крім того, він озвучив ключові завдання перед українською владою. Серед них, зокрема, судова реформа, реформи для переходу на ринкову економіку, захист фінансової стабільності. 

      За результатами своєї роботи місія Фонду назвала головним досягненням усунення дефіциту енергетичного сектору.

      Рон ван Роден також відзначав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання.

      Навіщо Україні транш МВФ?Українська влада та Міжнародний валютний фонд проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand By, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      2019 рік – один із найгірших із точки зору погашення зобов’язань уряду, зокрема, перед міжнародними кредиторами. До кінця року Україна має сплатити близько 4,6 мільярда доларів, із яких 1,7 мільярда доларів – у вересні. Крім того, є ще відсотки – це теж чимала сума, яка наближається до мільярда. Без сторонньої допомоги країні буде дуже складно.

      У МВФ гроші можна позичити на найбільш вигідних умовах, бонусом отримавши також реформи, які допоможуть економіці краще працювати.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України МВФ Транш МВФ Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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