Україна почала експорт газу в напрямку Угорщини, – глава "Нафтогазу"

Газова компанія, що входить в TAS Group Сергія Тігіпка, здійснила поставку в Угорщину 1 МВт-год газу. Експорт блакитного палива став можливий після зниження тарифів на вхід та вихід в ГТС України з початку року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив про це у своєму Facebook посилаючись на публікацію у пресі.

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Наприкінці січня 2019 року компанія Тігіпка "ТАС Енергія Країни" здійсніла тестові поставки газу до Європи, у напрямку Словаччини. Тоді в ролі покупця в тестовому експорті виступила компанія Metalex Limited.

З 1 січня 2019 року тариф на вхід в ГТС було знижено з 12,47 долара за тисячу кубометрів на добу до 6,28 долара за тисячу кубометрів на добу (з ПДВ).

Це зроблено з метою забезпечення України як самостійного експортера газу.

В кінці березня угорський міністр зазначив, що Угорщина зацікавлена ​​в тому, аби з 2021 року долучитися до збільшеного видобування природного газу в Азербайджані, і постачання газу, призначеного для Європи.

Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.



Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.



З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.