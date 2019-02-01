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      Україна почала експортувати бронеавтомобілі власного виробництва "Варта"

      83 Читать новость на русском
      Бронеавтомобіль "Варта"
      Бронеавтомобіль "Варта" / uprom

      Продукція заводу "Українська Бронетехніка" вже має замовлення з Нігерії. Перша партія вже відвантажується та буде доправлена до Одеси звідки її доставлять країні замовнику. Наразі також завершуються приготування до реалізації угоди з Саудівською Аравією.

      Про це повідомив "Український мілітарний портал".

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      У лютому 2019 року автомобіль "Варта" демонструватиметься на міжнародній виставці IDEX 2019 у Абу Дабі. Там його одразу пропонуватимуть потенційним замовникам.

      The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.

      Зазначається, що нещодавно партія цих броньованих автомобілів надійшла на озброєння 35-ї бригади морської піхоти, а саме у 88-й батальйон де вже були застосовані під час навчань.

      Варта, бронеавтомобіль, бронетехніка
      Бронеавтомобіль "Варта" буде продемонстровано на міжнародній виставці у Абу-Дабі // mil.in.ua

      Що відомо про бронеавтомобіль "Варта"?Спеціалізований бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії "Українська Бронетехніка".

      У конструкції бойової машини використано V-подібну форму днища, що дозволяє витримувати підрив заряду потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Крім того, екіпаж і десант розміщується на сучасних протимінних сидіннях з ефектом амортизації.

      Вперше бойову машину було представлено наприкінці 2015-го року та з моменту створення до неї було внесено низку змін. У жовтні 2018 року на виставці "Зброя та безпека" була представлена вже 8-ма модернізація машини. Оновлена модель отримала, серед іншого, потужніший двигун.

      Теги: Новини України Зброя Експорт
      Джерело: 24 Канал
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