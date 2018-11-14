Україна почала готуватись до Нового року: скільки віддали за перші ялинки та декорації

У жовтні держзамовники придбали через ProZorro товарів, робіт та послуг на майже 35,5 мільярдів гривень. Завдяки конкурентним торгам вдалося заощадити 2,5 мільярда. Купували все: канцтовари, музичні інструменти, клінінгові послуги, текстиль, овочі та фрукти. А дехто розпочав підготовку до Нового року.

Діють за принципом: готуй тендер завчасно, якщо не хочеш почути від мешканців міста "А де ж новорічна ялинка?".

Миколаїв – з ілюмінацією, а Дніпро – з ялинкою

У Дніпрі, в парку Писаржевського, святкова ялинка точно буде. Її вже придбали. 24 жовтня завершився аукціон. Ціна за ялинку склала 166,7 тисяч гривень. Як вказано у тендерній документації, висота штучної ялинки буде 10 метрів. Поставити її мають до 18 грудня.

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Розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят і в сусідній області. В Миколаєві вже встигли запастися святковою ілюмінацією. Управління культури Миколаївської міської ради в жовтні провело тендер на закупівлю ілюмінації "Зоряне небо". Очікувана вартість складала 700 тисяч гривень. Проте під час торгів між 4 компаніями ціна знизилася до 489,9 тисяч. Мешканці міста можуть не турбуватися – святковий настрій ілюмінація точно створить: "Зоряне небо" нараховуватиме 165 гірлянд білого кольору, які будуть відтворювати за формою напівмісяць та зірки. При цьому ілюмінація, як вимагалося у тендері, має витримувати пориви вітру, дощ та різку зміну температури.

Дніпро та Миколаїв – не єдині, хто оголосив тендери до новорічних свят. Низка державних замовників вже активно купує набори з солодощами. Тендери оголошуються на різні суми: 9, 20, 50 чи ж 150 тисяч, залежно від потреби закладу. Приміром, навчально-реабілітаційний центр "ШАНС" Дніпропетровської обласної ради придбав солодких новорічних подарунків для своїх вихованців на 27 тисяч гривень. За перемогу в тендері змагалося аж 12 учасників. Аукціон тривав більше години. В результаті ціна під час відкритих торгів знизилася з 80 до 27 тисяч гривень. Економія бюджетних грошей – більше 50 тисяч гривень, які спрямують на реабілітацію дітей.

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Кількість святкових тендерів зростає на очах

З наближенням новорічно-різдвяного періоду кількість тендерів на закупівлю подарунків, святкових концертів, гірлянд, ялинок та прикрас зростає. В системі їх вже сотні – з будь-яким бюджетом та на будь-які потужності постачальника.

Один із найдорожчих новорічних тендерів, що сьогодні чекає на пропозиції від бізнесу, оголосили у Дніпрі. На закупівлю послуг з монтажу ілюмінації та прикрас на центральній площі міста та головній вулиці планується витратити 3 мільйони 200 тисяч гривень. У вартість робіт входить декоративне освітлення на площі Героїв майдану та казкового містечка навколо новорічної ялинки, монтаж ялинки, світлових конструкцій на ній, 3D-фігур на території містечка та гірлянд.

Не відстають і інші міста. Тендери на закупівлю ілюмінації та її монтаж також оголосили і в Запоріжжі та Горішніх Плавнях.

А от в Житомирі вже вирішили подбати про вчасну закупівлю послуг з організації новорічних заходів. На це з бюджету планують спрямувати півмільйона гривень. Бізнес може подати свою пропозицію до 22 листопада, адже на наступний день призначений аукціон. Схожі тендери з організації заходів також оголосили в Івано-Франківську та Печерському районі Києва. Правда, в залежності від масштабу події бюджет різниться.

В Деснянському районі Києва вже купують 10-метрову ялинку, за яку готові заплатити 195 тисяч гривень. Звичайно, ця сума може зменшитися під час конкурентних торгів, які призначено на 13 листопада.

Більше про державні закупівлі читайте на сайті 24 каналу.

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