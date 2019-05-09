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      Україна почне модернізовувати МІГ-29 за участю іноземних компаній

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      МІГ-29
      МІГ-29 / Укроборонпром

      Починаючи з 2020 року на базі Львівського Державного авіаційно-ремонтного заводу заплановано розпочати роботи з модернізації літаків марки МІГ за участі іноземних партнерів. Переговори щодо участі у модернізації іноземних компаній перебувають на фінальному етапі.

      Міністр оборони України Степан Полторак заявив про це під час перебування на підприємстві, зазначивши, що наразі визначаються пріоритети щодо проведення модернізації.

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      Остання модернізація літака МІГ-29 на Львівському авіаційно-ремонтному заводі – МУ2 була проведена за допомогою підприємств українського оборонно-промислового комплексу. У результаті цієї модернізації було вдосконалено можливості літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.

      На МІГ-29МУ2 можливе встановлення ракетно-бомбового озброєння з телевізійними головками наведення типу Х-29Т та КАБ-500КР. Також його обладнано системами VOR, ILS, DME – бортовою апаратурою, яка дасть змогу в автоматичному режимі здійснювати контроль за посадкою літака та виконувати польоти на міжнародних трасах.

      Які саме іноземні партнери прийматимуть участь у модернізації літаків наразі не повідомляється.

      МІГ-29, ЗСУ, МВС
      Кабіна MІG-29 Sniper модернізована за допомогою Elbit Systems

      У січні Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю ізраїльською компанією Elbit Systems Ltd., що вже має досвід з модернізації літаків МІГ-29. На початку 2000-х років вона брала участь у роботах з модернізації румунського парку цих винищувачів та разом з іншими компаніями представила MІG-29 Sniper, який здійснив перший політ 5 травня 2000 року.

      До речі, Україна та Ізраїль співпрацюватимуть і у інших напрямках. Серед іншого наразі країни планують налагодити спільну роботу над виробництвом ударних безпілотників.

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      Теги: Новини України авіація Міністерство оборони України Новини Львова
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