Україна почне модернізовувати МІГ-29 за участю іноземних компаній

Починаючи з 2020 року на базі Львівського Державного авіаційно-ремонтного заводу заплановано розпочати роботи з модернізації літаків марки МІГ за участі іноземних партнерів. Переговори щодо участі у модернізації іноземних компаній перебувають на фінальному етапі.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив про це під час перебування на підприємстві, зазначивши, що наразі визначаються пріоритети щодо проведення модернізації.

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Остання модернізація літака МІГ-29 на Львівському авіаційно-ремонтному заводі – МУ2 була проведена за допомогою підприємств українського оборонно-промислового комплексу. У результаті цієї модернізації було вдосконалено можливості літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.

На МІГ-29МУ2 можливе встановлення ракетно-бомбового озброєння з телевізійними головками наведення типу Х-29Т та КАБ-500КР. Також його обладнано системами VOR, ILS, DME – бортовою апаратурою, яка дасть змогу в автоматичному режимі здійснювати контроль за посадкою літака та виконувати польоти на міжнародних трасах.

Які саме іноземні партнери прийматимуть участь у модернізації літаків наразі не повідомляється.



Кабіна MІG-29 Sniper модернізована за допомогою Elbit Systems

У січні Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю ізраїльською компанією Elbit Systems Ltd., що вже має досвід з модернізації літаків МІГ-29. На початку 2000-х років вона брала участь у роботах з модернізації румунського парку цих винищувачів та разом з іншими компаніями представила MІG-29 Sniper, який здійснив перший політ 5 травня 2000 року.

До речі, Україна та Ізраїль співпрацюватимуть і у інших напрямках. Серед іншого наразі країни планують налагодити спільну роботу над виробництвом ударних безпілотників.