Україна почне постачати курятину в Сінгапур
Сінгапур відкрив ринок для українських продуктів птахівництва. Робота над відкриттям тривала більше двох років. Далі в планах – вихід на ринки Асоціації держав Південно-Східної Азії.
Про це повідомляє посольство України в Сінгапурі у себе на Facebook-сторінці.
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Відомо, що Державна служба Сінгапуру з питань харчових продуктів та ветеринарії вперше надала сертифікацію для виходу на сінгапурський ринок українським виробникам м'яса птиці, столових яєць та яєчних продуктів.
Ця перемога – результат копіткої роботи, яку Посольство України в Сінгапурі ініціювало понад два роки тому,
– зазначається у повідомленні.
До слова, в Узбекистані заборонили український цукор. Наразі цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажують та не розмитнюють. Все через заборону приймати вантажі з України.