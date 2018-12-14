Україна почне постачати курятину в Сінгапур

Сінгапур відкрив ринок для українських продуктів птахівництва. Робота над відкриттям тривала більше двох років. Далі в планах – вихід на ринки Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє посольство України в Сінгапурі у себе на Facebook-сторінці.

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Відомо, що Державна служба Сінгапуру з питань харчових продуктів та ветеринарії вперше надала сертифікацію для виходу на сінгапурський ринок українським виробникам м'яса птиці, столових яєць та яєчних продуктів.

Ця перемога – результат копіткої роботи, яку Посольство України в Сінгапурі ініціювало понад два роки тому,

– зазначається у повідомленні.

До слова, в Узбекистані заборонили український цукор. Наразі цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажують та не розмитнюють. Все через заборону приймати вантажі з України.