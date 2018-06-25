Україна подала Росії уточнений список на обмін бранцями: в ньому 59 осіб

Україна подала Росії детальний список щодо обміну бранцями. В ньому – 59 осіб, а це на 25 людей більше, ніж у попередньому переліку.

Як відомо, 28 українських бранців утримуються на території Росії і 31 людина в окупованому Криму.

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Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, яка досі перебуває в Москві. Минулого тижня їй не вдалося відвідати жодного з українських політв'язнів, незважаючи на досягнуті раніше домовленості між президентом Росії і України. Навіть відмовили у відеозв'язку з Сенцовим.

Чекаю від Москалькової відповіді на ці пропозиції, які я висловила ще в суботу – щодо можливих планів візитів: або в синхронному вигляді, або одночасних, або разом з нею. Будь-які варіанти я їй запропонувала в письмовому вигляді, але зараз поки нічого не отримала, – заявила Людмила Денісова.



Денісова написала пропозиції щодо відвідин політв'язнів

Відтак, наше закордонне відомство вкотре звернулось до Росії з проханням забезпечити доступ Денісовій до українських політв’язнів. Зокрема відомство вимагає надати терміновий допуск до Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія у своїх внутрішніх документах називає незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова громадянином України.