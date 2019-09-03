Україна погасила кредит МВФ за програмою stand-by

Україна остаточно погасила кредити Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by 2014 року.

Фінальні платежі з погашення кредитів у межах програми stand-by становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті, про це повідомили у пресслужбі Національного банку України, пише видання Finance.ua.

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Ця програма так і не завершилася, натомість у 2015 році Україна і МВФ домовилися про програму розширеного фінансування.

Зазначимо, у Міністерстві фінансів розповіли, що до кінця робочого дня 3 вересня пообіцяли погасити 1,1 мільярда доларів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував приїзд місії МФВ до України вже за декілька тижнів. Тоді ж між нею та Україною розпочнуться перемовини про нову чотирирічну програму.

Для чого Україні новий кредит від МВФ?

Після парламентських виборів Україна зможе укласти з МВФ програму на суму від 6 до 8 мільярдів доларів, якщо проводитиме обіцяні реформи. Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.