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      Україна посіла 96-е місце в рейтингу Doing Business

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      Графік
      Графік / vkurse.ua

      Україна посіла 96-е місце в рейтингу експертів Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації легкості ведення бізнесу Doing Business-2015, піднявшись на 16 позицій.

      Про це йдеться у звіті (IFC), передає видання "Дзеркало тижня".

      Згідно зі звітом, у світовому рейтингу сприятливості ведення бізнесу традиційно лідирує Сінгапур. Також у першу десятку увійшли Нова Зеландія, Гонконг, Данія, Південна Корея, Норвегія, США, Великобританія, Фінляндія та Австралія.

      В той же час Польща зайняла в рейтингу 32-е місце, Болгарія - 38-е, Румунія - 48-е, Білорусь - 57-е, РФ - 62-е, Молдова - 63-е.

      Разом з тим, укладачі рейтингу відзначили ряд покращень у бізнес-кліматі України. Серед них, наприклад, виділяють спрощення процесу сплати податків для компаній завдяки введенню електронної системи подання декларацій та сплати єдиного соціального податку.

      Дослідження групи Світового банку також проаналізувало нормативно-правові норми, які застосовуються щодо приватних підприємств протягом усього циклу їх життєдіяльності, включаючи створення і початок операційної діяльності, здійснення зовнішньоторгіввельної діяльності, оподаткування і дозвіл неплатоспроможності. Сукупні рейтинги базуються на 10 показниках та охоплює 189 країн.

      За індикатором "Початок підприємницької діяльності" Україна посіла 76-у позицію, набравши 87,3 бала зі 100 можливих. Експерти відзначили, що для того, щоб почати свою справу в Україні, необхідно пройти близько 6 дозвільних процедур, що займе у підприємця не менше 21 дня і потребує 1,2% від початкового капіталу підприємства.

      За індикатором "Початок будівництва" - Україна на 70-му місці, з 75 балами з 100. У цьому сегменті кількість дозвільних процедур збільшується до 8, сам процес отримання дозволів розтягується на 64 дні, а вартість досягає 10,2% від вартості майбутнього приміщення.

      Тягне вниз Україну в "загальному заліку" індикатор "Підключення до електромереж", за яким наша країна посіла 185-е місце, отримавши всього 32 бала зі 100. Кількість дозвільних процедур у цьому секторі досягає 10, процес отримання дозвільних документів розтягується на 277 днів, а вартість перевищує 165,5% від доходу на душу населення.

      Як відомо, з дослідження Doing Business-2014, Україна посіла 112-е місце, піднявшись на 25 позицій в рейтингу.

      Довідка: Doing Business Project — рейтинг простоти ведення підприємницької діяльності, дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність, та їх застосування у 183 країнах, а також вибраних окремих містах.

      Світовий банк розраховує цей індекс від 2003 року за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволу на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків, законодавчий захист контрактів, тощо.

      Теги: Світовий банк МВФ
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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