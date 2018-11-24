Україна посилила охорону кордону з Румунією

Державна прикордонна служба України скерувала додаткові резерви на кордон з Румунією на Закарпатті та Буковині у зв'язку з активізацією контрабанди. Ця ділянка кордону стала найпроблемнішою у плані нелегального трафіку сигарет.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

У відомстві зазначили, що контрабандисти поза пунктами пропусків організовують каравани, так званих верблюдів, яких на річкових ділянках кордону вдягають у гідрокостюми, а також контрабандисти використовують надлегку авіацію.

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До посилення також залучені підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", декілька прикордонних комендатур та кінологи зі службовими собаками. Ці сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки,

– повідомили в ДПСУ.

Прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою. Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів у межах досудових розслідувань кримінальних справ.

ДРПСУ наголосила, що при загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю.