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      Україна посилила охорону кордону з Румунією

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      Україна посилила охорону кордону з Румунією
      Україна посилила охорону кордону з Румунією / Прес-служба ДПСУ

      Державна прикордонна служба України скерувала додаткові резерви на кордон з Румунією на Закарпатті та Буковині у зв'язку з активізацією контрабанди. Ця ділянка кордону стала найпроблемнішою у плані нелегального трафіку сигарет.

      Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

      У відомстві зазначили, що контрабандисти поза пунктами пропусків організовують каравани, так званих верблюдів, яких на річкових ділянках кордону вдягають у гідрокостюми, а також контрабандисти використовують надлегку авіацію.

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      До посилення також залучені підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", декілька прикордонних комендатур та кінологи зі службовими собаками. Ці сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки,
      – повідомили в ДПСУ.

      Прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою. Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів у межах досудових розслідувань кримінальних справ.

      ДРПСУ наголосила, що при загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Румунія контрабанда Новини Закарпаття Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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