Україна поступилася Іспанії у матчі Кубка Турчина

Збірна України намагається вичерпати ліміт поразок перед стартом офіційних матчів: синьо-жовті гандболістки поступилися віце-чемпіонкам Європи 2014 року іспанкам у матчі товариського турніру пам'яті легендарного наставника Ігора Турчина.

Починалося для українок все наче непогано – на перерву підопічні Бориса Чижова йшли із гандикапом у три м'ячі: 12-9.

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Утім у другому таймі іспанки, яким зовсім скоро грати на чемпіонаті Європи, куди наші до слова не пробилися, почали вирівнювати гру.

За десять хвилин до сирени на табло горіли дві двадцятки, а вирішальний відрізок трохи краще вдався "фурії": 27-26.

Тож доки іспанки їдуть на Євро, українки вже наступного тижня розпочнуть відбір на чемпіонат світу 2019 року: 30 листопада синьо-жовті зіграють зі Словаччиною.

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