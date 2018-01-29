Україна поступово перетворюється на країну без прісної води: фахівці б'ють на сполох

На європейській карті Україна вже давно вважається маловодною країною, хоча у нас налічується величезна кількість водойм із прісною водою. Причина усьому – забруднення стоками. Крім того, ситуацію погіршує боротьба зі снігом за допомогою солевмісних речовин, які потім зі струмками потрапляють у річки.

Такою невтішною заявою відзначився голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков, передає УНІАН.

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"Боротьба з ожеледицею та посипання доріг солевмісними складами привели до того, що українські водосховища за солоністю вже прирівнюють до морських лиманів. Адже з відлигою всі ці реагенти зі струмками змиваються в Дніпро", – зауважив він.

Зокрема, експерт підкреслив, що упродовж останнього часу не раз було, коли в Каховському та Кременчуцькому водосховищах зустрічається риба-голка та дрібні медузи, а вони є мешканцями солоної води морських лиманів.

На сьогодні в Україні налічується 63 тисячі річок, 1,1 тисяч водосховищ, 40 тисяч озер, 400 тисяч ставків. У нас 1 мільйон 100 тисяч гектарів прісної води, і в той же час ми на європейській карті значимося як маловодна країна. Тому що ми так забруднили свої водойми, що не можемо брати з них питну воду,

– наголошує голова Асоціації рибалок.

Крім того фахівець нагадав, що у 2017 році в українські водойми потрапило понад 2 мільярди кубометрів стоків, і лише дві третини з них пройшли хоч якусь очистку.

"Україні давно вже треба було розробити та прийняти нову водну політику, признавши прісну воду державним стратегічним ресурсом. І підходити до її охорони та використання тільки з такої позиції!" – наголосив Чистяков.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв про екологічну небезпеку у Сумах через звалище пестицидів: небезпечні речовини просочуються у ґрунт і потрапляють до водосховища, звідки вода потрапляє до місцевого водогону.