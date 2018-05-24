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Україна потрапила до десятки країн, чиї громадяни найбільше витрачають на продукти

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Україна входить до ТОП-10 країн світу, які найбільше витрачають на продукти
Україна входить до ТОП-10 країн світу, які найбільше витрачають на продукти / Prozoro.info

Україна входить до топ-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти. Якщо скласти витрати на харчування, сигарети та алкоголь, то Україна входить до топ-5 держав світу з найвищими витратами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської облради від "Самопомочі" Олексій Дорошенко із посиланням на дані Міністерства сільського господарства США.

Так, у 2016 році українці витратили 38% від усіх доходів на продукти та 8,1% на алкоголь і сигарети. Тобто загальні витрати на ці дві групи склали 46,1%.

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Країною, де громадяни найменше витрачають на продукти та шкідливі звички, є США. Так, жителі цієї країни у 2016 році витратили лише 6,3% від своїх доходів на харчування та 2% на алкоголь і сигарети, що складає загалом 8,3%.

Серед країн Європи найменші витрати у жителів Великобританії – лише 8,1% на продукти та 3,8% на віскі і сигари.

Найбільше серед жителів усіх країн світу на продукти витрачають жителі Нігерії, а саме – 60%.

Жителі Польщі витрачають на харчування 16,5% та 6,2% – на алкоголь. Жителі Китаю на їжу витрачають 22,5%, а на алкоголь і сигарети – 2,3%. У Єгипті на їжу витрачають 36,7% доходів, а на алкоголь і сигарети – 4,5%.

"Як би сказала одна знана людина в нашій країні – більше від українців люблять їсти та пити лише нігерійці, кенійці та камерунці. Але лише за рахунок харчування, оскільки витрати на міцні напої та куріння в них у рази менше", – мовиться у повідомленні Дорошенка.

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Але як з’ясувалось, ми любимо не тільки їсти, але й пити та палити. По сукупних витратах сімей на погані звички українці також входять до п’ятірки країн світу з найбільшими витратами. Вперед ми пропустили лише Естонію, Білорусь, Угорщину та Чехію,
– додав депутат.

Він зазначив, що дослідження за 2016 рік було опубліковано лише наприкінці 2017 року, тому воно є найсвіжішим.

 

Теги: Новини України Рейтинги статистика Гроші
Джерело: 24 Канал
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