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      Україна потрапила до сотні кращих країн для ведення бізнесу

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      Україна зайняла 77 сходинку
      Україна зайняла 77 сходинку / Ілюстративне фото

      Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу у рейтингу Forbes найкращих країн для ведення бізнесу.

      Відповідний рейтинг оприлюднений на офіційному сайті журналу.

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      Жругий рік поспіль очолює рейтинг Велика Британія, на другій сходинці опинилася Швеція, на третій – Гонконг. У ТОП-10 найкращих країн світу для ведення бізнесу увійшли також Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія.

      А ось найважче вести бізнес у Гвінеї-Бісау, Конго і Центральноафриканській республіці (ЦАР).

      США у рейтингу займають 17-ту позицію, Росія – 55. До слова, у порівнянні з попереднім роком РФ покращила свою позицію на 3 сходинки.

      Згідно з даними у дослідженні, показники зростання ВВП України у 2018 році становлять 2,5%, а ВВП на душу населення – 2,6 тисяч доларів при чисельності у 44 мільйони людей.

      Україна рейтинг бізнес форбс
      Україна зайняла 77 позицію у рейтингу Forbes

      Інфляцію експерти оцінили у 14,4%, а негативне сальдо торгового балансу – в 1,9%.

      Теги: Новини України Рейтинги Медіа Forbes
      Джерело: 24 Канал
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