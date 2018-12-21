Україна потрапила до сотні кращих країн для ведення бізнесу

Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу у рейтингу Forbes найкращих країн для ведення бізнесу.

Відповідний рейтинг оприлюднений на офіційному сайті журналу.

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Жругий рік поспіль очолює рейтинг Велика Британія, на другій сходинці опинилася Швеція, на третій – Гонконг. У ТОП-10 найкращих країн світу для ведення бізнесу увійшли також Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія.

А ось найважче вести бізнес у Гвінеї-Бісау, Конго і Центральноафриканській республіці (ЦАР).

США у рейтингу займають 17-ту позицію, Росія – 55. До слова, у порівнянні з попереднім роком РФ покращила свою позицію на 3 сходинки.

Згідно з даними у дослідженні, показники зростання ВВП України у 2018 році становлять 2,5%, а ВВП на душу населення – 2,6 тисяч доларів при чисельності у 44 мільйони людей.



Україна зайняла 77 позицію у рейтингу Forbes

Інфляцію експерти оцінили у 14,4%, а негативне сальдо торгового балансу – в 1,9%.