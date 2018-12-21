Україна потрапила до сотні кращих країн для ведення бізнесу
Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу у рейтингу Forbes найкращих країн для ведення бізнесу.
Відповідний рейтинг оприлюднений на офіційному сайті журналу.
Читайте також: Обрано країну 2018 року за версією журналу The Economist
Жругий рік поспіль очолює рейтинг Велика Британія, на другій сходинці опинилася Швеція, на третій – Гонконг. У ТОП-10 найкращих країн світу для ведення бізнесу увійшли також Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія.
А ось найважче вести бізнес у Гвінеї-Бісау, Конго і Центральноафриканській республіці (ЦАР).
США у рейтингу займають 17-ту позицію, Росія – 55. До слова, у порівнянні з попереднім роком РФ покращила свою позицію на 3 сходинки.
Згідно з даними у дослідженні, показники зростання ВВП України у 2018 році становлять 2,5%, а ВВП на душу населення – 2,6 тисяч доларів при чисельності у 44 мільйони людей.
Україна зайняла 77 позицію у рейтингу Forbes
Інфляцію експерти оцінили у 14,4%, а негативне сальдо торгового балансу – в 1,9%.
Вибір редакції
-
"Не було би Собору": Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажусьогодні , 00:03
-
"Ми знали, нас не цікавить": італійська компанія співпрацює з окупантами в Криму попри санкції21 грудня , 22:53
-
Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році21 грудня , 22:02