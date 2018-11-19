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      Україна потрапила в один кошик з Росією на жеребкуванні відбіркового циклу Євро-2020

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      Євро-2020
      Євро-2020

      Збірна України виграла групу в Лізі націй, піднявшись до дивізіону А. Крім цього, команда Андрія Шевченка буде сіяною у другому кошику відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2020.

      Разом з "синьо-жовтими" у другому кошику будуть сіяні Росія, Ісландія, Боснія та Герцеговина, Швеція, Данія, Австрія та Уельс.

      Читайте також: Збірна України розгромно поступилася Словаччині у матчі Ліги націй

      Зазначимо, що в першу корзину потраплять 10 найкращих команд з дивізіону А, а в другій корзині виявляться дві найгірші команди з дивізіону А і вісім кращих збірних з дивізіону Б.

      Також станом на 19 листопада чотири збірні вже вилетіли з дивізіону А Ліги націй. У наступному сезоні в дивізіоні В виступатимуть Німеччина, Ісландія, Польща, Хорватія. При цьому в списку елітних команд залишаться Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Англія.

      Нагадаємо, що жеребкування кваліфікації Євро-2020 відбудеться 2 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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