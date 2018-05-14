18:17
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна потрапила в ТОП-10 найкращих виступів на Євробаченні за останні 10 років

3873
Джамала
Джамала / Фото з відкритих джерел

Виступ Джамали з піснею "1944" в 2016 році посів шосту сходинку в рейтингу топ-10 найкращих виступів за останні 10 років Євробачення.

На офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу з'явився рейтинг найкращих виступів учасників Євробачення за останні 10 років. 

Читайте також: Переможниці Євробачення 2018 Нетті вручили новий кришталевий мікрофон: відома причина


Джамала на Євробаченні 2016

В результаті опитування, в якому взяло участь понад 7 тисяч осіб, виступ Джамали на Євробаченні-2016 з піснею "1944" глядачі оцінили доволі високо – Україну посіла шосту сходинку. 


Результати голосування найкращого виступу на Євробаченні за останні 10 років

Євробачення 2016 переможець: Україна – Джамала – "1944" (дивіться відео виступу):

 

 

Варто додати, що першу сходинку рейтингу посіла представниця Швеції на Євробаченні-2012 Лорін з піснею "Euphoria. Виступ цьогорічної переможниці Євробачення Нетти Барзілай з Ізраїлю посів у рейтингу третю сходинку. 

Нагадаємо, 12 травня в Лісабоні відбувся фінал Євробачення 2018. Україну на конкурсі представляв співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", який посів 17 місце. Перемогу здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.

Євробачення 2018: результати конкурсу (дивіться відео)

 

 

 

Теги: LifeStyle Євробачення Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 54
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 242
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
467
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 346
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4829
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук