Україна потрапила в ТОП-10 найкращих виступів на Євробаченні за останні 10 років

Виступ Джамали з піснею "1944" в 2016 році посів шосту сходинку в рейтингу топ-10 найкращих виступів за останні 10 років Євробачення.

На офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу з'явився рейтинг найкращих виступів учасників Євробачення за останні 10 років.

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Джамала на Євробаченні 2016

В результаті опитування, в якому взяло участь понад 7 тисяч осіб, виступ Джамали на Євробаченні-2016 з піснею "1944" глядачі оцінили доволі високо – Україну посіла шосту сходинку.



Результати голосування найкращого виступу на Євробаченні за останні 10 років

Євробачення 2016 переможець: Україна – Джамала – "1944" (дивіться відео виступу):

Варто додати, що першу сходинку рейтингу посіла представниця Швеції на Євробаченні-2012 Лорін з піснею "Euphoria. Виступ цьогорічної переможниці Євробачення Нетти Барзілай з Ізраїлю посів у рейтингу третю сходинку.

Нагадаємо, 12 травня в Лісабоні відбувся фінал Євробачення 2018. Україну на конкурсі представляв співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", який посів 17 місце. Перемогу здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.

Євробачення 2018: результати конкурсу (дивіться відео)