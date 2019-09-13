Україна потрапить в ТОП країн з високими податками: розкрито загрози законопроєкту №1210
Пропоновані зміни в податкове законодавство України, а саме закону №1210 в частині рентних платежів, помістять країну в топ держав, де податкове навантаження на компанії одне з найвищих.
Про це заявив міжнародний аналітик податкових і юридичних послуг Тод Бредшоу, який працював з кампаніями, що займаються видобутком залізної руди.
Цей законопроєкт (№1210 – Ред.) є звичайно складним для сприйняття компаніям, які займаються видобутком корисних копалин в Україні. Він передбачає істотне збільшення витрат на рентну плату для цих компаній і звичайно вони стурбовані з цього приводу,
– пояснив він.
Він підкреслив, що в нашій країні витрати компаній на видобуток більше, ніж в Росії чи Китаї.
"Те, над чим треба зосередитися після того, як ми побачили перший законопроєкт, який пропонує досить високі ставки – діалог між бізнесом і державою, який би передбачав щоб десь посередині ми зупинилися в цій розмові з приводу ставок на ренту і підходів до оподаткування рентною платою видобувних компаній залізної руди", – прояснив Бредшоу.
Експерт також уточнив, що ринкові ціни на руду дуже сильно коливаються протягом короткого періоду часу.
Зараз ціни високі і все добре, але коли ціни повернуться і підуть вниз український бізнес постраждає більше, ніж бізнес в інших країнах через запропоновану рентну плату. Діалог необхідно вести. Проблема не в тому, що підвищується ставка з 8 до 10%, а складність в тому, що істотно збільшується вартість добутої руди і продуктів її переробки,
– вважає аналітик.
За його словами, згідно з проведеним дослідженням, з урахуванням запропонованих змін податкове навантаження по платі за надра залізної руди істотно збільшиться, а Україна стане однією з країн з високим податковим навантаженням на компанії.
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