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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна потурає агресору в переслідуванні "підозрілих" мусульман

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Україна екстрадує мусульман, які шукають у нашій державі притулку. Сповідувачів ісламу, які виїжджають із Росії через тиск та переслідування, звинувачують за сфабрикованими справами.

Саме зараз в українських судах вирішується доля Аріфа Джабарова та Альберта Богатирьова. Обох планують видати на розправу до Росії. Їм інкримінують причетність до незаконних збройних формувань та підозрюють в участі у бойових діях у Сирії.

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У Запорізькому СІЗО росіянин Альберт Богатирьов вже майже рік. Його затримали в аеропорту, звідки він вилітав до Стамбула. У Росії Богатирьову інкримінують участь у збройних формуваннях за межами Російської Федерації. Україна планує видати його. Є відповідне рішення Генпрокуратури про екстрадицію. Сьогодні, 17 квітня, його оскаржували у суді.

Альберт Богатирьов
У Запорізькому СІЗО знаходиться росіянин Альберт Богатирьов

Росія не надала жодних доказів, свідоцтв, відео чи фотографії, нічого, щодо мого знаходження в Сирії. А докази, що я був в Туреччині з матір'ю у мене є, і свідки є. Мати хворіла на інсульт, лежача була, і я не міг її ніяк покинути навіть на 3 години,
– прокоментував Альберт Богатирьов.

Та прокуратуру не цікавить, чи справді Богатирьов воював у Сирії. Головне – Росія оформила і прислала необхідні для екстрадиції документи.

Представниця прокуратури Юлія Буланова зазначила, що є запит засвідчений, необхідні реквізити, є всі гарантії того, що кримінальне переслідування щодо Богатирьова не має дискримінаційного харакеру.

Його дружина Лілія Слюсар сказала, що її чоловік ніде не воював, а Росію залишив через переслідування за релігійною ознакою. Те, що жодних доказів присутності Богатирьова у Сирії немає, підтверджує і його адвокат.

Богатирьов не може бути екстрадований в РФ, тому що є документальні підтвердження того, що він в кримінальному порядку переслідувався російською стороною, проти нього намагалися сфабрикувати кримінальну справу,
– заявила адвокат Богатирьова Людмила Мезенцева.

Така ж доля спіткала і ще одного в’язня Запорізького СІЗО Аріфа Джабарова. Його, як і Богатирьова, Росія підозрює у бойових діях в Сирії. Генпрокуратура в рекордно короткий строк провела екстрадиційну перевірку.

Аріф Джабаров
В’язень Запорізького СІЗО Аріф Джабаров

У грудні 2017 року Джабаров прибув до Запоріжжя з Туреччини, де жив останні кілька років. Тоді ж його і заарештували, а вже в січні мали звільнити за браком доказів. Однак співробітники поліції затримали Джабарова при виході з ізолятора.

У справі написано, що при невстановлених обставинах він перетнув кордон з Туреччини до Сирії. Але як? Він перелетів пташкою чи що?
– сказала мати Джабарова Наталія.

Вони шукали політичного прихистку в Україні, але не знайшли. Джабаров і Богатирьов поплатилися через своє віросповідання – переконаний правозахисник Микола Кожушко. Коли йдеться про "підозрілих" мусульман спецслужби Росії і України співпрацюють.

Виходить, що Україна потурає агресору в переслідуванні росіян, в той час як наші співвітчизники за цими ж статтями перебувають у російських СІЗО.

Наші громадяни незаконно затримуються, викрадаються, їх катують на території Росії. І одночасно ГПУ, СБУ співпрацюють з російськими спецслужбами і готують до екстрадиції мусульман, переслідуваних у Росії,
– відповів співзасновник асоціації АзанАнвар Деркач.

Згідно міжнародних зобов’язань, Україна не може видавати переслідуваних країнам, якщо є загроза їхньому життю і здоров’ю.

Нагадаємо, 6 квітня представники ФСБ Росії увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму, буцімто там проводяться "якісь екстремістські заходи".

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини Росії СБУ ГПУ іслам СІЗО
Джерело: 24 Канал
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